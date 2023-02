No aspecto ofensivo, Léo já contribuiu com um gol e uma assistência em sete compromissos - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/02/2023 14:40

Um dos principais destaques do Vasco neste início de temporada é Léo. Peça fundamental no sistema defensivo do Cruz-Maltino, o zagueiro também é importante na construção das jogadas ofensivas. Não por acaso, ele é o único jogador do time a ultrapassar a marca de 300 passes certos no Campeonato Carioca.

De acordo com dados do site "FootStats", Léo acertou 328 dos 346 passes que tentou ao longo da competição. Isso representa um aproveitamento de quase 95%.

O zagueiro Miranda, com 223, e o lateral Puma, com 202, fecham o Top3 do Vasco no quesito no Estadual. Os demais jogadores do elenco ainda não passaram de 200 passes certos na competição.

Léo é um dos capitães do Vasco FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

No aspecto ofensivo, cabe destacar, Léo vive seu melhor momento desde 2017. Naquela temporada, ainda pelo Fluminense, ele marcou três gol e deu uma assistência em 51 jogos. Neste ano, o zagueiro já contribuiu com um gol e uma assistência em sete compromissos - contando um jogo da Copa do Brasil.

MORAL COM O TREINADOR E CARTÃO DE VISITAS NA COPA DO BRASIL

O bom desempenho ofensivo do jogador também apareceu na Copa do Brasil. Com passes para quebrar a linha da marcação do Trem-AP, Léo iniciou as jogadas dos dois primeiros gols do Vasco na partida - uma delas foi a assistência para o tento de Erick Marcus. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Maurício Barbieri não poupou elogios ao defensor.

"Para mim, hoje, é o melhor zagueiro canhoto do Brasil. Já tinha a impressão de que ele fosse, e a partir do momento que surgiu a oportunidade, foi um nome que nos agradou muito. O fato de ele querer muito teve um peso. Seguro defensivamente, ajuda uma equipe que quer propor e jogar mais avançada. Tem bom passe, a gente está muito feliz com ele", afirmou Barbieri.

Em tempo: na expectativa de mais uma boa atuação de Léo, o Vasco volta a campo nesta segunda-feira, às 19h30, para enfrentar o Boavista em São Januário. A partida, que terá transmissão da Cazé TV, é válida pela nona rodada do Cariocão.