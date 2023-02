Andrey Santos é cria das categorias do Vasco e foi vendido ao Chelsea - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/02/2023 20:05

Rio - Fim da novela, e com final feliz. O Vasco acertou o retorno do jovem volante Andrey Santos, de 18 anos, em um contrato de empréstimo junto ao Chelsea válido até julho. As partes se acertaram nas últimas horas quanto ao aspecto financeiro, e o jogador se junta ao elenco comandado por Maurício Barbieri ainda nesta semana. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

Em um primeiro momento, as negociações haviam emperrado por conta do repasse do percentual de 30% em cima do que o Chelsea pagou pela transferência do jogador, o que é de direito e previsto em contrato. O Vasco gostaria do parcelamento em três vezes, jogador e seu estafe recuaram, mas cederam pelo carinho com o clube formador.

Tal parcelamento gira na casa dos 3,75 milhões de euros (R$ 20,5 milhões). O clube inglês pagou ao Cruzmaltino 12,5 milhões de euros (R$ 68,5 milhões) pelo jogador e, deste valor, 8,75 milhões de euros (R$ 48 milhões) ficam em São Januário.

Andrey Santos chegou a entrar na mira do Palmeiras, mas o clube paulista recuou logo após o Chelsea estabelecer novas condições no empréstimo, como fim do vínculo em julho deste ano e participação no Mundial Sub-20. O Vasco, por sua vez, aceitou todos os termos. A equipe londrina pagará todos os vencimentos do atleta em seu retorno ao CT Moacyr Barbosa.