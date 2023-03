Lelê em ação pelo Volta Redonda - Raphael Torres / Volta Redonda

Após encaminhar acerto com o Fluminense, Lelê parece ser “persona non grata” no Vasco da Gama. Segundo o diretor Paulo Bracks, o Cruzmaltino desistiu da negociação após o atleta ter se encontrado com o Tricolor mesmo após acertar verbalmente sua ida para a Colina.

“Convidamos o Itaboraí Profute, detentor dos direitos do atleta, e o estafe do jogador para uma reunião no CT. Nesta reunião, fizemos um acordo e tivemos a palavra sobre a transferência após o encerramento do Campeonato Carioca. Na última semana, fiquei ciente da informação de que a mesma reunião, com as mesmas pessoas, com a mesma pauta, foi realizada em outro clube daqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai entrar em leilão por jogador nenhum e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordo e estamos fora da negociação”, explicou Bracks ao “GE”.

Há algumas semanas, Bracks se reuniu com o presidente e vice-presidente do Itaboraí Profute, clube detentor dos direitos de Lelê, e com o estafe do jogador de 25 anos. Nessa ocasião, um acordo pelo atacante foi encaminhado. O Cruzmaltino pagaria R$ 500 mil pelo seu empréstimo.

Entretanto, após saber que Lelê também conversava com o Fluminense, Bracks desistiu da negociação. A alegação do diretor esportivo é que poderia haver um leilão pelo atacante, algo que o Cruzmaltino não "fará por nenhum jogador". O acordo entre o clube e o Itaboraí Profute já era consolidado, e ele iria para o Vasco após o fim de seu empréstimo com o Volta Redonda, que seria depois do fim do Campeonato Carioca. Até domingo (26) de manhã, Abel Braga, diretor técnico do Vasco, contatou e ouviu que o negócio ainda estava de pé.

Lelê é o artilheiro do Campeonato Carioca com nove gols marcados em nove partidas disputadas. Pelo Volta Redonda, ele disputou 65 partidas e balançou as redes 25 vezes.