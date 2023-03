Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

BarbieriDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 28/02/2023 09:32

Rio - O técnico Maurício Barbieri gostou do futebol apresentado pelo Vasco na goleada de 4 a 1 sobre o Boavista, na última segunda-feira (27), em São Januário. Após a partida, o treinador elogiou a postura da equipe, mas ressaltou que é preciso dar menos espaço aos adversários.



"Acho que a gente fez um bom jogo, criou um bom volume de oportunidades. Talvez faltaram alguns ajustes, temos um pouquinho mais de contra-ataques que o habitual. Acho que até que a gente estava ansioso para fazer mais gols, e isso fez com que a gente acabasse errando alguns passes que não deveria", disse Barbieri.



"Mas, no geral, fizemos um jogo seguro, mais próximo da identidade que a gente vem buscando. Estou satisfeito com o resultado. Eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, eu preciso junto com os jogadores construir um conjunto, convencer eles da minha ideia, e eu tenho sentido que isso tem acontecido e sido muito positivo. Até pelo calor a gente diminuiu um pouco a intensidade. Mas, foi um bom jogo, a gente precisava da vitória para entrar na zona de classificação e passar dois adversários", completou.



Barbieri também projetou o clássico com o Flamengo na próxima rodada.



"O jogo de domingo é o tipo de clássico que por si só traz uma motivação diferente, é um clássico gigantesco, não acho que a situação da classificação traga um peso maior, este já é um jogo enorme pela rivalidade. Em relação ao campeonato, a gente segue entendendo ele como uma preparação, tentando aprimorar uma forma de jogar, dando oportunidade para jogadores jovens, hoje foi o Rayan, mas é claro que todo jogo e todo campeonato a gente tem o objetivo de classificar", afirmou.



Com a vitória diante do Boavista, o Vasco saltou para a terceira colocação do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo, às 18h10, contra o Flamengo, no Maracanã.