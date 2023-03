Pedro Raul comemora seu gol, o primeiro na partida entre Vasco da Gama x Boavista em São Januário - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 28/02/2023 11:09

Rio - O gramado de São Januário vem trazendo inspiração para o atacante Pedro Raul. Desde que chegou ao Vasco, o atacante atuou na Colina Histórica em apenas duas oportunidades e marcou quatro gols. Dois deles foram na goleada por 4 a 1 sobre o Boavista, na última segunda (27), e os outros dois contra o Resende, na sexta rodada.



"Foi um match perfeito. Pude fazer a estreia contra o Resende com dois gols, hoje mais dos gols, uma assistência. Foi uma excelente partida de toda a equipe, são três vitórias seguidas. Isso nos dá confiança para chegar mais fortes e motivados no clássico", disse o camisa 9 à Cazé TV, logo após a vitória sobre o time da Ilha do Governador.



Criticado por parte da torcida pelas oportunidades que perdeu diante do Trem-AP, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, Pedro Raul enxerga com naturalidade as cobranças.



"Faz parte, o camisa 9 está ali para fazer gol. Eu sei da minha importância para a equipe e da importância dos meus gols, a cobrança é justa. Minha cobrança pessoal também é muito grande, estou tendo uma participação boa nos gols da equipe, mas dá para melhorar. Estou trabalhando para isso", afirmou o atacante.



Com a vitória diante do Boavista, o Vasco saltou para a terceira colocação do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo, às 18h10, contra o Flamengo, no Maracanã.