Abel Braga é o diretor técnico do Vasco Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 28/02/2023 16:09

O diretor técnico do Vasco, Abel Braga ficou irritado com o chapéu que levou do Fluminense na contratação do atacante Lelê , artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. O dirigente rechaçou o comportamento de todos os envolvidos na negociação pelo lado do jogador, esses que já davam como certa a chegada do atleta no Gigante da Colina.

"O Vasco desistiu porque o Vasco gosta de negociar com homens de palavra e esse cara, nem o empresário dele ou o Itaboraí Profute foram homens o suficiente para cumprir aquilo que foi dado à palavra, várias e várias vezes. Esse tipo de jogador para nós não serve", disse Abel ao jornal "Lance!", e completou:

"Isso não tem cabimento. Não estamos falando de clube grande, maior ou menor que o outro. Estamos falando da forma de agir e esse cara não foi correto, o Flávio (Guilherme) não foi correto. Inclusive no sábado passado, eu liguei para ele e nem falei o assunto, porque chegou até mim um papo sobre um outro clube e ele já foi falando que a negociação estava certa. O Flávio já tem umas histórias antigas que não o favorecem muito. Então isso não é novidade para mim. Isso no futebol também não é de se estranhar. Mas nós estamos buscando, coisas e pessoas, que não nos dê nenhum tipo de preocupação quanto ao caráter e a atitude. O Vasco é muito grande e é para pessoas grandes", criticou.

O Vasco já tinha um acordo verbal com o Itaboraí Profute, dono do passe do atacante, e esperava assinar com o jogador assim que seu contrato de empréstimo com o Volta Redonda se encerrasse, em abril. No domingo, Abel Braga chegou a ter a garantia de que o acerto ainda estava valendo, mas o cenário acabou mudando.

O Fluminense vai pagar 500 mil pelo empréstimo do Lelê, com opção de compra fixada em R$ 4 milhões. Inicialmente, o estafe de Lelê recusou a oferta tricolor, mesmo sendo superior a do Vasco, e o atacante esteve perto de vestir a camisa cruzmaltina. No entanto, o Tricolor voltou a insistir e acabou chegando a um acordo em reunião na última segunda-feira. A chance de Lelê disputar uma Libertadores acabou pesando.

Lelê tem contrato com o Itaboraí até o fim de 2026. O atacante é um dos destaques do Carioca pelo Volta Redonda, com nove gols em nove jogos.