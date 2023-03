LeLê é o artilheiro do Carioca, ao lado de Cano, com sete gols marcados - Úrsula Nery/FERJ

Publicado 28/02/2023 13:44

Rio - O Fluminense levou a melhor sobre o Vasco e fechou a contratação do atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. No início da tarde desta terça-feira (28), o Tricolor confirmou a chegada do jogador por empréstimo até o fim do ano.

"O Fluminense FC assinou pré-contrato com o atacante Lelê. O atleta, que se apresentará ao clube após o término do Campeonato Estadual, chegará por empréstimo junto ao Itaboraí Profute até o final de 2023, com opção de aquisição em definitivo dos seus direitos", disse o clube em comunicado.

O Fluminense vai pagar 500 mil pelo empréstimo do Lelê, com opção de compra fixada em R$ 4 milhões. Inicialmente, o estafe de Lelê recusou a oferta do time das Laranjeiras, mesmo sendo superior a do Vasco, e o atacante esteve perto de vestir a camisa cruzmaltina. No entanto, o Tricolor voltou a insistir e acabou chegando a um acordo em reunião na última segunda-feira. A chance de Lelê disputar uma Libertadores acabou pesando.

O Vasco já tinha um acordo verbal com o Itaboraí Profute, dono do passe do atacante, e esperava assinar com o jogador assim que seu contrato de empréstimo com o Volta Redonda se encerrasse, em abril. No domingo, Abel Braga chegou a ter a garantia de que o acerto ainda estava valendo, mas o cenário acabou mudando.

Lelê tem contrato com o Itaboraí até o fim de 2026. O atacante é um dos destaques do Carioca pelo Volta Redonda, com nove gols em nove jogos.