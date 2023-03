Gabriel Pirani é o novo camisa 20 do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 28/02/2023 19:11 | Atualizado 28/02/2023 20:11

Depois de Marcelo e Lelê, o Fluminense também acertou a contratação de Gabriel Pirani. O Tricolor anunciou a chegada do meia de 20 anos, que pertence ao Santos, por empréstimo até o fim do ano, com a opção de compra.

É a mesma situação de Lelê, que assinou um pré-contrato e seguirá no Volta Redonda até o fim do Campeonato Carioca e depois se apresenta. Se os dois agradaram, o Fluminense poderá comprá-los.



Gabriel Pirani, que em 2022 jogou o Brasileirão pelo Cuiabá, desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira para fazer exames e já teve o primeiro contato com os novos companheiros. Ele voltará a trabalhar com Fernando Diniz, que foi seu treinador no início de 2021 pelo Santos.

“A expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz de estar aqui. Os jogadores me receberam muito bem, nesse primeiro contato com eles me senti em casa. Já conhecia o professor Fernando Diniz, o que também me deixou muito à vontade. Estou muito feliz e já já vou poder estrear e realizar um sonho”, afirmou o jovem meia, que vestirá a camisa 20.

Com as três novidades nesta semana, o Fluminense chegou a 10 contratações para a temporada de 2023. Antes de Marcelo, Lelê e Gabriel Pirani, os novos nomes foram Keno, Lima, Jorge, Guga, Vitor Mendes, Vitor Eudes e Giovanni Manson.