Fluminense se juntou ao Cruzeiro na briga por zagueiroFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/02/2023 18:23

Rio - Em busca de reforçar o setor defensivo, especialmente após lesão de Manoel, o Fluminense monitora alguns nomes no mercado. Um dos atletas sondados e que gerou interesse foi o do zagueiro Dória, atualmente no Santos Laguna, do México, segundo apurou o iG Esporte.



Dória está na mira de clubes brasileiros Arquivo Pessoal

Além do Tricolor das Laranjeiras, o Cruzeiro foi outro clube brasileiro que sondou o jogador de 28 anos. Até o momento, não houve o avanço de ambas as partes em uma proposta.



Desde 2018 no Santos Laguna, Dória é um jogador valorizado no México e tem um alto salário. Inicialmente, uma volta ao Brasil não estaria nos seus planos, mas isso pode mudar de acordo com o projeto apresentado. Pelos 'Guerreros', o atleta atuou em 154 partidas e marcou 13 gols. Seu contrato vai até 2025.



Revelado pelo Botafogo, o zagueiro foi contratado pelo Olympique de Marselha em 2014, por onde fez 33 jogos e marcou dois gols. Depois, acabou sendo emprestado três vezes antes de acertar com o futebol mexicano: para São Paulo, Granada (Espanha) e Yeni Malatyaspor (Turquia).