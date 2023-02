Keno e Cano fizeram os gols do Fluminense na vitória sobre a Portuguesa por 3 a 0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/02/2023 12:34

O golaço de bicicleta no 3 a 0 sobre a Portuguesa, sábado no Maracanã, fez Keno desencantar em 2023 e também aumentou para cinco o número de jogadores do Fluminense que marcaram na temporada.



FLUMINENSE UTILIZOU 30 JOGADORES NA TEMPORADA



O atacante, uma das novidades do Tricolor no ano, juntou-se a Germán Cano, Jhon Arias, Lima e Alan. Além disso, o time marcou outras duas vezes em gols contra.



Ao todo, o Fluminense balançou redes 13 vezes em nove partidas na temporada, e já utilizou 30 jogadores.



O artilheiro argentino, aliás, é o único a fazer mais de um gol na atual temporada. Com os dois marcados contra a Portuguesa, ele chegou a sete.

CANO DESENCANTA E ATAQUE MELHORA



Problema no início da temporada, o poder ofensivo tricolor melhorou basicamente quando Cano desencantou em 2023.



Desde então, Cano fez sete dos oito gols do time nas últimas três partidas, contra Audax (3x0), Vasco (2x0) e Portuguesa (3x0).



Antes, o Tricolor havia marcado apenas cinco vezes em seis jogos.