Calegari em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/02/2023 17:02

Arte de anúncio de Calegari pelo Los Angeles Galaxy Divulgação / LA Galaxy O Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação do lateral-direito Calegari. O jogador de 21 anos chega por empréstimo de um ano junto ao Fluminense. Ele deve viajar para o país da América do Norte nos próximos dias para se apresentar ao novo clube.O clube da Major League Soccer pagou 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhões) pelo empréstimo de Calegari. Além disso, o contrato conta com uma opção de compra de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).

Formado nas categorias de base do Fluminense, Calegari subiu para a equipe profissional em 2020, sob o comando de Odair Hellmann e Marcão. Em seu ano de estreia, ele, que é volante de origem, foi escalado para a lateral-direita do time titular, e foi um dos melhores na posição do Brasileirão daquele ano. No ano seguinte, porém, perdeu espaço após a chegada de Samuel Xavier no Tricolor, e revezou entre o banco de reservas e a equipe inicial.

No começo de 2022, sob o comando de Abel Braga e com a má fase de Samuel, voltou ao time titular, e foi uma das peças importantes para a conquista do Campeonato Carioca daquele ano. Porém, após a chegada de Fernando Diniz e com a recuperação impressionante de Samuel Xavier, Calegari voltou ao banco de reservas, participando de alguns jogos em que o lateral de 32 anos não jogava.

Nesse ano, Calegari voltou à titularidade, mas dessa vez como lateral-esquerdo. Fez um bom começo de temporada, porém um pênalti perdido contra o Botafogo fez o clima entre o atleta e a torcida tricolor ficar bem delicado. Com isso, regressou ao banco e agora foi liberado para jogar na equipe estadunidense.

Ao todo, Calegari disputou 84 partidas com a camisa do Fluminense, marcou um gol e deu duas assistências.