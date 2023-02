LeLê é o artilheiro do Carioca, ao lado de Cano, com sete gols marcados - Úrsula Nery/FERJ

Publicado 27/02/2023 09:32

Rio - O Fluminense não conseguiu avançar pela contratação do atacante Lelê, do Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca. De acordo com o site "GE", o Tricolor teve sua proposta para contratar o atleta por empréstimo recusada.

Lelê pertence ao Itaboraí Profute e está cedido ao Voltaço até o dia 10 de abril. A oferta do Fluminense previa um empréstimo até dezembro, nos mesmos moldes da proposta do Vasco, mas com valores superiores aos R$ 500 mil que o Cruzmaltino se dispôs a pagar.

Mesmo com a proposta mais vantajosa do Fluminense, o estafe de Lelê e o Itaboraí preferiram manter sua palavra. Eles já possuem acordo verbal com o Vasco há alguns dias e a expectativa é que o acerto seja oficializado em breve. O atacante também possui ofertas de outros clubes, mas tem a preferência de permanecer no Rio.

Lelê tem contrato com o Itaboraí até o fim de 2026. O atacante é um dos destaques do Carioca pelo Volta Redonda, com nove gols em nove jogos.