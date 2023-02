Germán Cano é atacante do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/02/2023 16:19

Após a vitória do Fluminense sobre a Portuguesa por 3 a 0, no último sábado, Germán Cano revelou que sua companheira está grávida de uma menina. Durante o jogo, o atacante já havia indicado que será pai novamente ao comemorar um dos gols com a bola sobre a barriga

"É um momento muito lindo da minha família. Estou muito feliz. Será uma menina carioca", disse Cano, à BandSports.

Dessa forma, em uma postagem nas redes sociais, o Fluminense pediu aos torcedores sugestões de nome para a filha de Cano. O atacante, então, comentou no post e pediu nomes com a letra "L". O camisa 14 do Tricolor comemora todos os gols fazendo o "L" em homenagem ao filho Lorenzo.

"Procurar nome com 'L', por favor", escreveu o atacante.

Procurar Nome com L por favor — Gérman Cano (@Germancanoofi) February 25, 2023

Em tempo: na expectativa de mais gols de Cano, o Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Resende no Estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Carioca.