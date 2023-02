Samuel Xavier - Marcelo Goncalves

Publicado 25/02/2023 16:30

Rio - Em sua terceira temporada no Fluminense, Samuel Xavier é um dos principais destaques da equipe de Fernando Diniz. Porém, o começo do lateral-direito no Tricolor não foi fácil. Em 2021, o jogador, de 32 anos, foi um dos mais criticados pelos torcedores. Em entrevista à ESPN, Samuel admitiu que seu começo no clube carioca não foi nada fácil.

"Quando ele chegou no clube, sabia da dificuldade que eu estava tendo de encaixar no modo que o clube jogava. Ele me conhecendo, já sabia a forma que eu poderia melhorar, essa foi a diferença. Diniz tem muita cobrança, mas dá muita confiança para os atletas, isso é um ponto fundamental para o treinador fazer o jogador desempenhar um bom futebol. Ele eleva a moral do atleta", disse.

Samuel foi contratado pelo Fluminense após passar três temporadas no Ceará. O lateral recordou a negociação com o Tricolor e projetou conquistar títulos de expressão em 2023.

"O Mário tem total parte nisso, porque a negociação não foi fácil, mas ele teve confiança em mim. Isso foi muito importante para mim, estar vestindo essa camisa. E eu fico feliz com meu trabalho, quero continuar evoluindo, assim como a equipe, e conquistar títulos, dar alegria ao torcedor, que merece muito", afirmou.