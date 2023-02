Marcelo está de volta ao Fluminense após 17 anos - Divulgação/Fluminense

Publicado 25/02/2023 08:00

Rio - O Fluminense agiu rápido. Após perder o lateral-esquerdo Jorge , que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e o menisco, a diretoria tricolor chegou a um acordo com Marcelo . O jogador, de 34 anos, estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e assinou contrato até dezembro de 2024 com opção de renovação até o fim de 2025.

A chegada de Marcelo pode ser a solução de um problema antigo do Fluminense: a lateral esquerda. Dos últimos 11 laterais contratados para a posição, nenhum vingou. Desde o início da gestão do presidente Mário Bittencourt no meio de 2019, foram cinco jogadores: Egídio, Danilo Barcelos, Pineida, Cristiano e Jorge. O último chegou neste ano, mas a lesão foi um balde de água fria no planejamento.



No ano passado, o técnico Fernando Diniz precisou improvisar para tentar resolver a dor de cabeça. Sem confiança em Pineida e Cristiano, o treinador apostou na improvisação de nomes como Yago Felipe, Caio Paulista, Calegari e Alexsander. Somente o último permanece no clube e retornou recentemente do Sul-Americano sub-20, onde ajudou a seleção brasileira a garantir vaga no Mundial da categoria.

Sem Alexsander à disposição nos primeiros jogos da temporada e com Jorge longe da forma física ideal, Fernando Diniz voltou a improvisar. Primeiro, o treinador apostou em Calegari, mas o pênalti perdido contra o Botafogo custou a posição. Guga, que foi contratado neste ano, foi testado e agradou nas vitórias sobre Audax e Vasco, e deve receber mais oportunidades até Marcelo chegar.

Improvisar jogadores não é uma novidade na carreira do técnico Fernando Diniz. Em sua primeira passagem pelo Fluminense, o treinador mudou Caio Henrique de posição. O jogador, contratado como volante, assumiu a lateral esquerda e vingou na posição, sendo contratado pelo Monaco, da França. No passado, durante o trabalho no Paulista, transformou o meia Samuel Xavier, hoje no Flu, em lateral-direito.

Desta forma, a contratação de Marcelo tem vários significados para o Fluminense. Além do retorno de um craque formado na base do clube e que se tornou referência na posição ao longo da carreira, a chegada do novo camisa 12 pode resolver os problemas do técnico Fernando Diniz pelo lado esquerdo. Ele, inclusive, tem características do estilo de jogo do treinador.

Revelado no Fluminense, Marcelo subiu para o profissional em 2005. Ele atuou em 40 jogos e fez seis gols, além de conquistar a Taça Rio e o Carioca de 2005. O lateral foi contratado pelo Real Madrid em 2006, onde permaneceu até junho de 2022. No clube espanhol, se tornou o estrangeiro com mais jogos e o maior campeão da história, com conquistas como cinco Liga dos Campeões e quatro Mundias de Clubes.

Após encerrar a passagem pelo Real Madrid, Marcelo acertou com o Olympiacos, da Grécia, em setembro do ano passado. Em seis meses, disputou dez jogos e marcou três gols. A passagem sem brilho terminou neste mês de fevereiro, quando o jogador conseguiu rescindir o vínculo. Livre no mercado, decidiu retornar ao futebol brasileiro e aceitou a proposta do Fluminense - que já tinha contato com seu estafe desde 2021.

Marcelo é o nono reforço do Fluminense para 2023. Além dele, o clube contratou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Guga e Jorge, os meias Giovanni, Lima e Gabriel Pirani, e o atacante Keno. O clube também renovou os contratos de Fábio, Samuel Xavier, Manoel, David Braz, André, Martinelli, Arias, Ganso, Michel Araújo, Cano e do técnico Fernando Diniz.