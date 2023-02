Camisa de Marcelo já está sendo comercializada nas lojas do Fluminense - Divulgação/Fluminense F.C.

Publicado 25/02/2023 16:00 | Atualizado 25/02/2023 16:09

Rio - Torcedores do Fluminense estão eufóricos com a contratação do lateral-esquerdo Marcelo, que foi anunciado ontem pelo clube. Neste sábado (25), antes do duelo com a Portuguesa, alguns tricolores nos arredores do Maracanã cantavam uma música feita em homenagem ao craque, com provocações a Ayrton Lucas, lateral do rival Flamengo e cria da base do próprio Fluminense.

“Ih, o Marcelo tá vindo aí, e muita taça eu vou ganhar, Ayrton Lucas é o c******, nunca jogou com o Benzema!”, destaca o canto tricolor.

Torcida do Fluminense lança música para Marcelo e provoca Ayrton Lucas, do Flamengo:



@lancenet | @santanajoaom pic.twitter.com/Ow4eqIs44C — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 25, 2023 Marcelo assinou com o Fluminense até o fim de 2024. Ídolo do Real Madrid, o lateral-esquerdo estava no Olympiacos, da Grécia, antes de acertar com o seu retorno ao Tricolor após 17 temporadas. O jogador ainda não tem previsão para estrear pela equipe de Fernando Diniz.