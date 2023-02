Marcelo - Divulgação / Fluminense

Publicado 25/02/2023 12:06 | Atualizado 25/02/2023 12:12

Rio - Anunciado ontem pelo Fluminense, Marcelo já tem posição definida para jogar no clube. Embora muito se especulou sobre a possibilidade do jogador atuar como meio-campista, Fernando Diniz e a comissão técnica pretendem, inicialmente, utilizar o atleta em sua posição de origem, a lateral esquerda. A informação é do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.

A posição é uma das mais carentes no elenco do Fluminense, especialmente após a grave lesão de Jorge, que passará por uma cirurgia para a reconstrução dos ligamentos no joelho, e ainda não tem previsão de retorno.



Diretor esportivo do Fluminense, o ex-atacante Fred também destacou, em entrevista ao "SporTV", que Marcelo deve atuar em sua posição de origem na equipe tricolor.

"Marcelo a origem é lateral esquerda, sabemos a técnica que tem e que o Diniz utiliza jogador dando liberdade para as ideias dele. As coisas acontecem de forma espontânea. A princípio ele vem de lateral-esquerdo, mas tudo pode acontecer por conta da sua qualidade técnica", disse o ídolo do clube.

Ainda sem poder contar com Marcelo, a expectativa é de que Fernando Diniz escale, de forma improvisada, Alexander na lateral esquerda no próximo compromisso da equipe, contra a Portuguesa, neste sábado, às 16h, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca.