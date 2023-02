Keno celebrou gol pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Keno celebrou gol pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/02/2023 19:00

Rio - Na vitória sobre a Portuguesa, o atacante Keno, de 33 anos, fez seu primeiro gol com a camisa do Fluminense e foi logo em grande estilo. Após cruzamento de Arias, o veterano foi rápido e emendou uma belíssimo voleio. Ao fim da partida, Keno projetou muitos outros gols pelo clube carioca.

"Fico feliz, pelo gol, pela vitória, a gente vem trabalhando muito. Sabia que o gol ia sair, acho que foi um dos mais bonitos da minha carreira. Espero fazer muitos ainda no Maracanã, com a camisa do Fluminense", afirmou o atacante em entrevista à FluTV.



Keno foi um dos reforços do Fluminense para a atual temporada e vem sendo titular nas últimas partidas. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Portuguesa, o Tricolor se aproximou de se classificar para a semifinal do Carioca.

O clube das Laranjeiras volta aos gramados no próximo sábado contra o Bangu, em Brasília. Depois, o Flu encerra a sua participação na primeira fase do Carioca contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo dia 8.