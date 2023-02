Cano e Keno fizeram os gols do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Cano e Keno fizeram os gols do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/02/2023 17:59 | Atualizado 25/02/2023 18:19

Rio - Após 13 dias, o Fluminense voltou a jogar neste sábado pelo Carioca. Depois de um primeiro tempo sem emoções, na segunda etapa, a equipe do treinador Fernando Diniz deslanchou e venceu a Portuguesa por 3 a 0. O artilheiro Germán Cano deixou suas marca duas vezes e Keno finalmente desencantou com a camisa tricolor, marcando um belíssimo gol de voleio.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 19 pontos no Carioca. A equipe das Laranjeiras está bem perto de garantir a classificação para a semifinal da competição. Na primeira fase, o Tricolor encara o Bangu na próxima rodada, em Brasília, e posteriormente terá o clássico contra o Flamengo.

O primeiro tempo entre Fluminense e Portuguesa foi de poucas emoções. O Tricolor tinha mais a posse de bola, mas não conseguia furar o bloqueio da equipe insulana. As oportunidades foram raras. As principais foram com Cano, Arias e André. Na finalização do argentino, a bola fora para fora, enquanto o colombiano e brasileiro obrigaram o goleiro Mota a fazer uma boa defesa.



Bastante equilibrada defensivamente, a Portuguesa só conseguiu ameaçar o Fluminense em uma única vez. Romarinho avançou com liberdade e finalizou, Fábio soltou para o meio da área, mas os defensores do clube das Laranjeiras foram mais rápidos e afastaram o perigo.

O Fluminense voltou com Lima na vaga de David Braz. O Tricolor aumentou a intensidade e aos 14 minutos chegou ao seu gol. Jhon Arias foi no fundo e cruzou, a defesa da Portuguesa cortou e Lima soltou a bomba, a bola resvalou em Cano e matou qualquer chance de defesa de Mota.

O gol empolgou o Tricolor que ampliou logo aos 22 minutos. O Fluminense apertou a saída de bola da Portuguesa e recuperou a posse. Arias tocou e Cano ajeitou para ele mesmo, finalizando, sem chances de defesa para Mota.

Em vantagem, o Fluminense seguiu indo para cima e o Maracanã presenciou um golaço. Arias foi novamente no fundo pela direita, cruzou e a bola chegou para Keno, o atacante se virou rapidamente acertando um belo voleio, marcando o seu primeiro gol com a camisa tricolor, o terceiro do clube das Laranjeiras na partida.

Fernando Diniz mexeu na equipe e tirou Ganso e Keno, porém, o Fluminense continuou buscando mais gols. Aos 35 minutos, Jhon Arias saiu na cara do gol e finalizou forte, a bola explodiu no travessão. Depois, Cano e o colombiano foram sacados e o ritmo acabou diminuindo muito, mas o Tricolor garantiu mais três pontos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 x 0 PORTUGUESA



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alan Trindade da Silva

Assistentes: Rodrigo Correa e Daniel Alves Pereira

Público/ Renda: 22.253 pagantes / R$ 660.746,50

Cartões amarelos: Victor Feitosa e Emerson Carioca (Portuguesa)

Gols: Cano, aos 14' e aos 22', e Keno, aos 26' do segundo tempo.



FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz (Lima) e Alexsander; André, Martinelli, Ganso (Felipe Melo); Arias (Michel Araujo), Keno (Isaac) e Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz



PORTUGUESA: Mota; Joazi, Matheus Santos, Fredson, Yuri; Wellington Cézar, Victor Feitosa, Lucas Santos, Lucas Silva; Romarinho e Emerson Carioca. Técnico: Felipe Surian.