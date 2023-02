Germán Cano vive grande fase - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 26/02/2023 14:31

Rio - Em 2022, Germán Cano se tornou o maior goleador do Fluminense em uma temporada no século XXI. A temporada de 2023 mal começou e o argentino continua com números impressionantes. Em apenas três jogos, o centroavante alcançou a artilharia do Carioca e igualou a marca que teve na competição no ano passado.

Em 2022, Cano marcou sete gols no Carioca. Carrasco do Flamengo na decisão, o argentino precisou de 14 jogos para alcançar esse números. Na temporada atual, o argentino já igualou o número de gols, tendo feito apenas sete jogos. Além disso, todos os gols marcados por Cano aconteceram nos últimos três jogos do Flu.

Após passar em branco nas quatro primeiras partidas da temporada, Cano marcou três vezes contra o Audax, duas no clássico contra o Vasco, e duas na vitória sobre a Portuguesa. Com isso, o argentino igualou Lelê, do Volta Redonda, que também anotou sete bolas nas redes.

Cano, de 35 anos, ainda terá pelo menos mais duas partidas na competição para ultrapassar os números de 2022. O Fluminense irá encarar o Bangu, em Brasília, no próximo sábado, e depois o Flamengo, em clássico, no próximo dia 8. Caso se classifique para as semifinais, o argentino ganhará pelo menos mais dois jogos.