Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/02/2023 11:57 | Atualizado 26/02/2023 15:38

O presidente Mário Bittencourt contou bastidores das negociações do Fluminense com Marcelo. O mandatário revelou que monitorava a situação do lateral há quase dois anos e mantinha contato com o estafe do atleta. Assim, entre o fim de 2022 e o começo de 2023, as conversas entre as partes aceleraram na direção de um pré-contrato, e Marcelo viria no meio do ano. No entanto, o lado do jogador reconsiderou a decisão e optou por chegar agora.

"Quando a gente assumiu o clube, em 2019, uma das nossas ideias era de que, ao longo do tempo, com a recuperação do clube, a gente pudesse ir repatriando os ídolos, trazendo de volta para casa alguns jogadores que foram muito importantes para nós na nossa história. Prova foi de quanto trouxemos Fred novamente. Marcelo era uma ideia nossa há bastante tempo. Para ser muito honesto com vocês, eu vinha monitorando a situação do Marcelo há quase dois anos, mantendo contato com estafe, acompanhando no dia a dia. É um jogador de qualidade incontestável. Ele tinha outras propostas para outros lugares, mas vínhamos conversando há bastante tempo. No meio do ano passado mais ou menos, cheguei a fazer uma primeira proposta, porque conversamos e víamos que o ciclo no (Real) Madrid estava se encerrando. Ele, naquele momento, foi muito carinho, muito gentil conosco, falou que pretendia fazer mais um tempo na Europa", revelou Mário.

"No final do ano passado para o início desse ano, as conversas aceleraram. Qualquer notícia que saia sobre o Marcelo, eu pessoalmente entrava em contato para saber da real situação. No início desse ano, a gente acelerou essa conversa, e a princípio a gente já estava assinando até um pré-contrato para que ele viesse no meio do ano em razão do término do vínculo dele com o Olympiacos. Já estava praticamente definido na nossa cabeça que, em junho, o Marcelo já estaria aqui jogando com a camisa do Fluminense. Isso era uma informação que nós guardávamos a sete chaves. Até que há uns dez, 15 dias atrás voltamos a conversar. As conversas não foram só comigo, mas (também) com o Fred, o Paulo Angioni, o Fernando Diniz. Isso tudo foi motivando ele ainda mais, a questão da Libertadores também. Até que o telefone tocou para mim dizendo: 'a gente quer reconversar essa questão da vinda, não para o meio do ano, acho que queremos ir agora, a gente consegue fazer uma rescisão amigável aqui para ir agora e disputar a Libertadores'. Foi muito bacana", concluiu.

Mário Bittencourt também foi questionado sobre a posição para a qual Marcelo foi trazido. Os torcedores, vale lembrar, se perguntavam se o jogador de 34 anos atuaria na lateral esquerda - sua posição de origem - ou se jogaria mais avançado, no meio.

"Lateral-esquerdo. A gente, quando conversou com ele, de lá e de cá, a posição que nós estamos trazendo é a lateral esquerda", afirmou.