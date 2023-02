Luan Peres - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 26/02/2023 20:30

Rio - Após a contratação de Marcelo, o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt afirmou que o clube carioca ainda busca mais dois reforços para o elenco neste primeiro semestre. Um deles é para a defesa, após a lesão de Manoel, que se submeteu a uma artroscopia no joelho direito. E de acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria tricolor já tem um alvo: Luan Peres.

O jogador, de 28 anos, atua no Fenerbahçe, da Turquia, sob o comando de Jorge Jesus. Porém, por conta do terremoto que aconteceu recentemente no país, o campeonato local corre risco de ser paralisado e por conta disso alguns jogadores liberados. O Fluminense acompanha de perto o caso.

Luan Peres teve uma passagem relâmpago pelo Fluminense em 2018. Ele foi contratado junto a Ponte Preta e após nove partidas, foi rapidamente negociado com o Club Brugge. Após deixar o clube belga, atuou no Santos, no Olympique de Marselha, antes de chegar ao futebol turco.