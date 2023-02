Alexsander - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 26/02/2023 20:00

Rio - Titular da lateral esquerda do Fluminense na vitória sobre a Portuguesa, Alexsander, de 19 anos, falou sobre a chegada de Marcelo, último reforço contratado pelo Tricolor. O jovem se disse honrado por fazer parte do mesmo elenco que o veterano ex-jogador do Real Madrid e que tem duas Copas do Mundo no currículo.

"Seria uma honra! Um cara que já ganhou tudo na vida. Se for para disputar (a posição), bom que elevo meu nível também. Todo mundo soube da contratação logo após o treino (na sexta-feira), e particularmente fico feliz e espero poder aprender com ele, para a gente evoluir e continuar vencendo", disse.

Alexsander é volante de origem e disputou o Sul-Americano Sub-20 no meio-campo. Porém, devido ás carências do elenco do Fluminense vem atuando na lateral esquerda. O jovem se coloca à disposição para atuar em qualquer função.

"Eu procuro estar sempre bem onde o Diniz precisar me usar. Não tem problema se é de volante, lateral ou meia também, o importante é estar ajudando o Fluminense. Feliz demais em voltar com vitória após a Seleção. Jogo foi muito pegado no primeiro tempo, a Portuguesa é um time qualificado, que marca muito bem, mas graças a Deus conseguimos fazer os gols e sair com a vitória. Retornar assim é muito bom, com o apoio da torcida, e fico feliz de ter ido bem", afirmou.