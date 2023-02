Cristiano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/02/2023 21:30

Rio - O lateral-esquerdo Cristiano, de 29 anos, segue com futuro indefinido no Fluminense. De acordo com informações do portal "LANCENET", o Vitória, da Bahia, fez uma proposta de empréstimo para contar com o jogador. A ideia é que o atleta defenda o Rubro-Negro até o fim de 2023.

Contratado em 2022 por R$ 9 milhões, Cristiano não está nos planos do Fluminense. O jogador não teve bom rendimento no ano passado e foi liberado por Diniz. Com a lesão de Jorge, que teve uma ruptura nos ligamentos do joelho direito, a possibilidade de Cristiano ser utilizado cresceu, porém, rapidamente o Tricolo fechou com Marcelo.

De acordo com o "LANCENET", outros clubes do Brasil desejam Cristiano. Anteriormente, o jogaodor foi alvo de um clube da Arábia Saudita e também recebeu oferta do Talleres, da Argentina, mas recusou as duas propostas.

No total, o lateral-esquerdo entrou em campo com a camisa do Fluminense em 35 jogos, tendo feito um gol e uma assistência. Cristiano tem contrato com o clube carioca até o final de 2024.