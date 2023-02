Yago deixa o Fluminense com 160 jogos disputados - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/02/2023 16:13

Rio - O volante Yago Felipe se despediu do Fluminense nesta segunda-feira com uma postagem nas redes sociais. Perto de ser anunciado pelo Bahia, o jogador agradeceu por tudo o que viveu no clube das Laranjeiras nos últimos três anos.

"Herdei essas cores e sempre serei grato por tudo que passei durante as últimas temporadas. Tudo que eu poderia fazer para ajudar o clube eu fiz com toda minha força, dedicação e muito trabalho. Fluminense, obrigado por ter me dado a oportunidade de fazer parte da sua história. Eu e minha família estaremos sempre na torcida", escreveu Yago no Instagram.

Yago Felipe vai defender as cores do Bahia, que pagará R$ 8 milhões fixos por 90% de seus direitos. O Tricolor das Laranjeiras manterá 10% dos direitos econômicos e receberá R$ 4,8 milhões. Esse valor poderá chegar a R$ 6 milhões se metas forem cumpridas.

Pelo Fluminense, Yago atuou em 160 jogos, marcou nove gols e deu oito assistências. No elenco atual, ele era o terceiro jogador com mais partidas pelo clube carioca, perdendo apenas para Ganso, que tem 166, e Nino, que tem 196.