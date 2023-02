Gabriel Pirani - Divulgação

Publicado 27/02/2023 13:51

Rio - Novo reforço do Fluminense, Gabriel Pirani desembarcou no Rio no início da tarde desta segunda-feira (27). Em sua chegada, o meia falou sobre sua expectativa em reencontrar o técnico Fernando Diniz, com quem viveu bom momento no Santos.

"Tenho uma relação muito boa com o Diniz, foi o momento que mais joguei, que mais participei no Santos. Tive um momento feliz com ele. Espero que eu possa render como rendi lá. Agora mais maduro. Espero que possa agregar ao grupo e aprender com eles", disse Pirani ao "GE".

O jogador de 20 anos se mostrou disposto a ajudar no desenvolvimento do trabalho do treinador no Fluminense, independentemente de posição.

"Com o Diniz, vemos que não temos posição fixa. Já joguei de oito, já joguei de 10, já joguei nas beiradas, de falso nove. Acho que a torcida pode esperar isso, que seja mais versátil. Estou mais maduro para poder ajudar o Fluminense", declarou.

Gabriel Pirani é o nono reforço do Fluminense para a temporada. O meia foi emprestado pelo Santos até o fim de 2023.