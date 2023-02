Marcelo vestiu a camisa do Fluminense pela primeira vez - Reprodução

Publicado 27/02/2023 13:28

Rio - Nono reforço do Fluminense para 2023, o lateral-esquerdo Marcelo vestiu a camisa pela primeira vez após ser anunciado na última sexta-feira (24). Em live no Instagram, o jogador não escondeu a alegria de retornar para o clube que o formou para o futebol após 17 temporadas na Europa.

"Passa um filme na cabeça. Não estou voltando para o Brasil para jogar num time que não conhecia. Estou voltando para a minha casa. Tudo o que eu sei de futebol, a educação que o Fluminense me deu, a vontade de ganhar... Tudo isso aprendi em Xerém", disse o camisa 12.

Marcelo, de 34 anos, rescindiu contrato com o Olympiacos, da Grécia, no início de fevereiro, e estava livre. Revelado no Fluminense, o lateral subiu para o profissional em 2005 e defendeu o clube até 2006, quando foi para o Real Madrid. Ele assinou até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

"A partir do momento que o coração pede, é hora de voltar. A alegria e a ansiedade que eu tenho é voltar para casa e ficar muito tempo no Fluminense. Me sentir tricolor e botar a camisa mais uma vez. Estou doido para treinar e jogar. Estou feliz que vou reencontrar a torcida. Tenho memórias maravilhosas", afirmou.

Na live, Marcelo foi recebido pelo apresentador e narrador Alexandre Araújo, da FluTV, e pelo presidente Mário Bittencourt. Além disso, também participaram o diretor Fred, o auxiliar Marcão, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germán Cano.

"Vou trabalhar, me dedicar ao máximo e aprender com o time para melhorar, ajudar e ser um exemplo. Vou fazer tudo o que puder para botar o Fluminense na briga por títulos. Estou voltando para casa. Não tem melhor sensação que voltar pra casa e ser bem recebido. Não tem dinheiro que compre esse sentimento e que pague essa emoção. Estou muito feliz. Retornar ao Fluminense é incrível", finalizou.

Revelado no Fluminense, Marcelo subiu para o profissional em 2005. Ele atuou em 40 jogos e fez seis gols, além de conquistar a Taça Rio e o Carioca de 2005. O lateral foi contratado pelo Real Madrid em 2006, onde permaneceu até junho de 2022. No clube espanhol, se tornou o estrangeiro com mais jogos e o maior campeão da história, com conquistas como cinco Liga dos Campeões e quatro Mundias de Clubes.

Após encerrar a passagem pelo Real Madrid, Marcelo acertou com o Olympiacos, da Grécia, em setembro do ano passado. Em seis meses, disputou dez jogos e marcou três gols. A passagem sem brilho terminou neste mês de fevereiro, quando o jogador conseguiu rescindir o vínculo.

Marcelo é o nono reforço do Fluminense para 2023. Além dele, o clube contratou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Guga e Jorge, os meias Giovanni, Lima e Gabriel Pirani, e o atacante Keno. O clube também renovou os contratos de Fábio, Samuel Xavier, Manoel, David Braz, André, Martinelli, Arias, Ganso, Michel Araújo, Cano e do técnico Fernando Diniz.