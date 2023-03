Cristiano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 28/02/2023 14:13

Rio - O lateral-esquerdo Cristiano está de saída do Fluminense. O jogador, de 29 anos, chegou a um acordo com a Chapecoense, segundo o "ge". Sem espaço no Tricolor, ele será emprestado ao clube catarinense até o fim do ano e reforçará a equipe na disputa do estadual e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cristiano foi contratado pelo Fluminense no início do ano passado após se destacar no Sheriff, da Moldávia. O lateral custou R$ 9 milhões, mas não correspondeu a expectativa. Ele disputou 35 jogos, sendo 24 como titular, marcou um gol e deu uma assistência.

Após a primeira temporada sem corresponder, o lateral-esquerdo foi liberado durante a pré-temporada para buscar um novo clube. A situação não mudou nem com a lesão de Jorge e a saída de Calegari. Fora dos planos, chegou a negociar com o Vitória antes de acertar com a Chapecoense.



Na última semana, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid e Olympiacos. Com isso, Cristiano perdeu de vez qualquer chance de voltar a vestir a camisa tricolor. O jogador tem contrato com o clube até o fim de 2024.