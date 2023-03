Marcelo está de volta ao Fluminense após 17 temporadas na Europa - Reprodução/Flu TV

Publicado 28/02/2023 16:34

Rio - Nono reforço do Fluminense para 2023, o lateral-esquerdo Marcelo já tem data para se apresentar. Segundo Alexandre Vilella, do canal "Vilella Viajante Tricolor", o jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro na tarde do dia 11 de março e será apresentado no dia seguinte, às 12h, no CT Carlos Castilho.

Nos próximos dias, o Fluminense divulgará informações sobre a chegada e a apresentação do lateral. Marcelo, de 34 anos, estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e assinou contrato até o fim de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

Revelado no Fluminense, Marcelo subiu para o profissional em 2005, quando foi campeão da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Ao todo, disputou 40 jogos e marcou seis gols. Em 2006, foi vendido ao Real Madrid, onde permaneceu até junho de 2022. Em setembro do ano passado, assinou com o Olympiacos.

No Real Madrid, Marcelo se tornou o estrangeiro com mais partidas disputadas, além do maior campeão da história do clube. Entre as principais conquistas, venceu cinco vezes a Liga dos Campeões, quatro vezes o Mundial de Clubes e seis vezes o Campeonato Espanhol.

A passagem sem brilho pela Grécia durou seis meses. Marcelo disputou apenas dez jogos pelo Olympiacos, sendo seis como reserva, e marcou três gols. O jogador, que já tinha conversas com o Fluminense desde o início do ano passado, decidiu retornar para o clube e buscou a rescisão com os gregos.

Além de Marcelo, o Fluminense contratou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Guga e Jorge, os meias Giovanni, Lima e Gabriel Pirani, e o atacante Keno. O clube também renovou os contratos de Fábio, Samuel Xavier, Manoel, David Braz, André, Martinelli, Arias, Ganso, Michel Araújo, Cano e do técnico Fernando Diniz.