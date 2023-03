Torcida do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 28/02/2023 18:56

Rio - O Fluminense já se prepara para reencontrar a torcida no Maracanã pela Libertadores. Segundo o jornalista Marcello Neves, a diretoria do clube estuda abrir a venda de ingressos para os jogos da fase de grupos antes do sorteio, previsto para o dia 22 de março.

A ideia da diretoria do Fluminense é explorar o retorno da torcida ao Maracanã na Libertadores. A última vez que isso ocorreu foi na final de 2008. Nas participações seguintes, o estádio estava em reforma nas edições de 2011, 2012 e 2013, além de portões fechados pela pandemia em 2021.

No ano passado, o Fluminense tinha a expectativa de jogar as duas primeiras fases da competição no local, mas a mudança no gramado adiou os planos. Na primeira fase, o Tricolor jogou em São Januário, enquanto na segunda mandou a partida no Nilton Santos. O Flu foi eliminado e não chegou na fase de grupos.

Com a ansiedade de voltar a jogar diante da torcida no Maracanã pela Libertadores, a diretoria tricolor acredita na possibilidade de esgotar os ingressos de forma antecipada e garantir a casa cheia nos três duelos. A fase de grupos da competição começa no dia 5 de abril.