Paulo Henrique é a 12ª contratação do Vasco para a temporadaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 28/02/2023 16:49

O lateral-direito Paulo Henrique foi registrado pelo Vasco no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ser relacionado no clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã. O jogador está emprestado pelo Atlético-MG até o final do ano e será apresentado oficialmente nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa.

Paulo Henrique esteve em São Januário e assistiu a goleada do Vasco sobre o Boavista, por 4 a 1. Em rápido contato com a reportagem do LANCE!, o lateral-direito revelou que foi a primeira vez no estádio, demonstrou muita felicidade com o acerto e destacou a vibração da torcida.



Antes de fechar com o Vasco, Paulo Henrique estava em atividade pelo Atlético-MG e portanto possui condições de jogar ao menos por alguns minutos. O lateral-direito vai disputar posição com Puma Rodríguez, Paulinho e Gabriel Dias, que se recondiciona fisicamente após lesão no joelho direito sofrida no ano passado