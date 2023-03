Bangu e Rio Ave, de Portugal, estreitam parceria por jovens talentos - Divulgação

Bangu e Rio Ave, de Portugal, estreitam parceria por jovens talentosDivulgação

Publicado 01/03/2023 22:09

Rio - Na tarde do último domingo (26/2), o Bangu Atlético Clube recebeu a visita do presidente António Campos, do Rio Ave, de Portugal. O encontro se deu para ajustes dos últimos detalhes do Protocolo de Parceria, que foi desenvolvido entre os clubes em agosto de 2022, em visita dos representantes do Alvirrubros ao velho continente.



Exaltando a fase para estreitar os laços, o mandatário do clube português fez questão de ressaltar sua vontade de "tirar do papel" a ideia de aproximação dos parceiros.



"Para nós é muito interessante buscarmos e abrirmos as portas do Rio Ave para parcerias como esta. Esperamos receber mais atletas formados pelas categorias de base do Bangu e desenvolvê-los ainda mais dentro da nossa cultura educacional e esportiva", disse António Campos.



Dois atletas crias do Proletário já deram início à parceria: Wilsinho, meia, e Lucas, goleiro, ambos de 17 anos. Os jovens passaram por período de adaptação previsto no acordo e, ao completarem 18 anos, desembarcam em Portugal para se juntarem ao time sub-19 do Rio Ave.

Por parte do Bangu, o presidente do Conselho Diretor, Jorge Varela, destacou a importância e os objetivos das categorias de base do clube da Zona Oeste carioca.



"Nosso objetivo na base é atender e alcançar a formação integral do atleta e do cidadão. Desta forma, acreditamos que teremos atletas com nível e perfil para os mercados nacional e internacional, principalmente para servirem aos profissionais do Bangu com o nosso DNA."

Também estiveram presentes no encontro o scout da equipe principal do Rio Ave, Hermógenes Morim, os empresários portugueses Emerson Figueredo e Gonçalo Duarte, além dos gestores do Bangu, como Thiago Abrantes, diretor financeiro, Wilson Tatá, diretor de base, e o Coordenador Luizinho Roux.