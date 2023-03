Gabriel Martinelli e Bukayo Saka foram os nomes da goleada do Arsenal sobre o Everton, em jogo atrasado pela 7ª rodada da Premier League - Divulgação/Arsenal

Publicado 01/03/2023 18:42

Em partida atrasada válida pela sétima rodada da Premier League, nesta quarta-feira (2), o Arsenal atropelou o Everton no Emirates Stadium pelo placar de 4 a 0 e abriu cinco pontos de vantagem na liderança em relação ao Manchester City, segundo colocado.

Após perder o jogo do segundo turno por 1 a 0, os Gunners, comandados por Mikel Arteta e motivados pela força da torcida no norte de Londres, não tomaram conhecimento dos Toffees e confirmaram o jogo a menos que faltava na tabela de classificação.

O primeiro gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Bukayo Saka recebeu lindo passe de Zinchenko na entrada da área, invadiu o espaço e finalizou forte com a perna direita, no alto, sem chances para o goleiro Pickford.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Arsenal ampliou o marcador. Gueye falhou na saída de bola, Saka recuperou e deixou de lado para Gabriel Martinelli, que apenas tirou do arqueiro do Everton para tranquilizar o cenário antes do intervalo.

Controle e explosão

Na volta para a segunda metade da partida, os Gunners controlaram o placar e esperaram os erros de marcação da equipe de Liverpool. Aos 26, Trossard recebeu pelo lado esquerdo, entrou na área e cruzou para trás, encontrando Odegaard sozinho para apenas completar, já sem goleiro, e levantar as arquibancadas do Emirates.

Um pouco mais tarde, aos 35, o Arsenal fechou o caixão dos Toffees. Zinchenko apareceu novamente para armar a jogada, serviu Eddie Nketiah e o atacante rolou para a pequena área, onde encontrou Gabriel Martinelli solto para escorar por baixo de Pickford e confirmar a liderança da equipe londrina na Premier League.

Próximos jogos

O Arsenal volta a campo no próximo sábado (4), às 12h (de Brasília), contra o Bournemouth, novamente no Emirates Stadium. O Everton por sua vez, sai para jogar no dia seguinte contra o Nottingham Foreste, às 11h (de Brasília), no City Ground. Os azuis de Liverpool lutam contra o rebaixamento.