Ja Morant é a principal estrela do Memphis Grizzlies Joe Murphy/AFP

Publicado 01/03/2023 18:00

O armador Ja Morant, astro do Memphis Grizzlies, da NBA, está sendo acusado de agredir e mostrar uma arma a um adolescente de 17 anos. A agressão teria acontecido durante um jogo de basquete na casa do jogador, realizado no último verão norte-americano. As informações são do jornal "The Washington Post".



De acordo com a declaração do adolescente à polícia americana, obtida pelo periódico, o jogador acertou-o com 13 socos durante a partida. Na sequência, Ja Morant teria ido até a casa do menino para ameaçá-lo exibindo uma arma.

A reportagem também conta que o chefe de segurança de um shopping, localizado na cidade de Memphis, alegou que foi ameaçado por Ja Morant e amigos dias antes da agressão ao adolescente.



Ja Morant, de 23 anos, foi selecionado pelo Memphis Grizzlies como a segunda escolha geral do draft de 2019. O jogador logo assumiu o protagonismo da equipe e foi eleito o melhor calouro na sua primeira temporada na NBA. Atualmente, o atleta vive grande fase e é o líder da franquia que ocupa a segunda posição da Conferência Oeste.