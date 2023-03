Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr no início de janeiro - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr no início de janeiroJORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 01/03/2023 16:55

Pela segunda vez na carreira, Cristiano Ronaldo não recebeu votos na premiação da Fifa de melhor jogador do mundo. A última vez que isso aconteceu foi em 2003, no seu primeiro ano como profissional, quando defendia o Sporting, de Portugal. Desde 2004, o craque português sempre foi lembrado na votação.

Na edição deste ano, a Fifa levou em consideração o período de agosto de 2021 até dezembro de 2022, para incluir a Copa do Mundo. Neste período, Cristiano Ronaldo disputou 69 jogos, marcou 36 gols e deu quatro assistências, contando jogos por clubes (Juventus, Manchester United e Al Nassr), além de Portugal.

O período de um ano e meio considerado pela Fifa foi conturbado para Cristiano Ronaldo. O português saiu de forma polêmica da Juventus para o Manchester United. Em uma temporada no futebol inglês, se envolveu em problemas com técnicos e terminou dispensado durante a Copa do Mundo.

Em janeiro, Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O contrato é válido até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano. No primeiro mês, disputou quatro jogos, marcou oito gols e deu duas assistências, sendo eleito o melhor jogador de fevereiro da Liga Saudita.

Cristiano Ronaldo é o segundo maior vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, com cinco prêmios (dois a menos do que Lionel Messi). O pior desempenho do português nas votações foi em 2005, quando ficou em 20º lugar. Desde 2006, sempre esteve entre os dez melhores. Em 2021, foi o sétimo.