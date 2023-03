Ex-jogador Carlos Alberto - Reprodução

Publicado 01/03/2023 16:36

O ex-jogador Carlos Alberto voltou a provocar o Flamengo e Arrascaeta nas suas redes sociais, dessa vez após a vice-colocação da Recopa Sul-americana. Em suas redes sociais, o ex-comentarista da "Band" fez duas postagens zoando a derrota do Rubro-Negro contra o Independiente Del Valle e o pênalti perdido do meia uruguaio.

"Tem que me respeitar, sou campeão mundial. Só um cheirinho. Entendedores entenderão", escreveu Carlos Alberto. Na postagem seguinte, o ex-jogador repostou um meme dele rindo contraponto uma imagem de Arrascaeta lamentando após perder o pênalti.

Memes que Carlos Alberto compartilhou em suas redes Reprodução

As rusgas entre Carlos Alberto e Arrascaeta acontecem desde o Jogo das Estrelas, que aconteceu no fim do ano passado. O uruguaio tentou aplicar uma caneta no ex-jogador, que, após ser zoado nas redes sociais sobre isso, afirmou que o meia do Flamengo não completou o drible e o desafiou a conquistar o Mundial de Clubes.

Após a derrota do Flamengo na semifinal do torneio intercontinental, Carlos Alberto apareceu no programa onde era comentarista, "Donos da Bola", com um troféu do Mundial de Clubes e falou que os jogadores do clube rubro-negro não tinham o título do campeonato, mas ele sim.

Carlos Alberto foi demitido da "Band" no início do mês passado após dois episódios. Primeiramente, um vídeo dele xingando Arrascaeta e Gabriel Barbosa vazou na internet, onde ele chama os dois atletas de " filhos da p***", "vi***" e mandou eles tomarem no c*. Depois, uma denúncia de um torcedor do Flamengo apareceu na web. Ele afirmou que o ex-comentarista o agrediu após dizer que "Arrascaeta mandou um abraço", fazendo menção ao lance do Jogo das Estrelas.