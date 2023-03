Abel Braga, atual diretor técnico do Vasco da Gama - DANIEL BRASIL /PHOTOPRESS / Gazeta Press

Publicado 01/03/2023 14:31

A contratação de Lelê pelo Fluminense, após "chapéu no Vasco", deixou os representantes do Cruzmaltino indignados com a postura do estafe do atacante e do clube que era dono dos direitos econômicos dele, o Itaboraí Profute. Abel Braga foi uma das pessoas que manifestou sua insatisfação, afirmando que "eles não foram homens de palavra". Sabendo disso, o dirigente da equipe que negociou o jogador de 25 anos com o Tricolor, Flávio Guilherme, respondeu à fala do ex-treinador e agora diretor técnico do clube de São Januário.

"Nós do Itaboraí Profute ficamos surpresos com a atitude do grande Abel Braga. Ao citar meu nome, ele quis transferir toda a responsabilidade do negócio não ter dado certo para mim. Faltou um pouco de coragem a ele, a quem considero muito, para citar as 'histórias antigas' que ele disse que tenho. Até porque também todos temos histórias antigas. Que nos favorecem ou não. E isso eu falo de todos. Inclusive ele. Mas como eu tenho 'fair play', tudo que eu sei no futebol, guardo para mim. Imaginem se eu conto?", afirmou Flávio, em entrevista para o portal "NETFLU".

Abel Braga citou Flávio Rodrigues em sua entrevista para o portal "LANCE", onde se mostrou com muita raiva de toda a situação da negociação de Lelê. O diretor técnico do Vasco afirmou que "o Flávio não foi correto", e que tinha ligado para o dirigente do Itaboraí Profute no último sábado (25) para falar sobre um outro assunto que não tinha nada a ver com o negócio do atacante, pois ele já tinha dito que o acordo era certo. Além disso, o ex-treinador falou que Flávio tem umas "histórias antigas" que não o favorecem muito.

O Fluminense vai pagar 500 mil pelo empréstimo do Lelê, com opção de compra fixada em R$ 4 milhões. Inicialmente, o estafe de Lelê recusou a oferta tricolor, mesmo sendo superior a do Vasco, e o atacante esteve perto de vestir a camisa cruzmaltina. No entanto, o Tricolor voltou a insistir e acabou chegando a um acordo em reunião na última segunda-feira. A chance de Lelê disputar uma Libertadores acabou pesando.