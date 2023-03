Neto ironizou Flamengo ao perder título da Recopa para o Independiente Del Valle - Foto: Reprodução

Neto ironizou Flamengo ao perder título da Recopa para o Independiente Del ValleFoto: Reprodução

Publicado 01/03/2023 13:43

O apresentador Neto não poupou zoação ao Flamengo após o time carioca perder o título da Recopa para o Independiente Del Valle, na última terça-feira, no Maracanã. Em seu canal no Youtube, ele ironizou o Rubro-Negro e deu mérito à equipe equatoriana.

"Hoje a noite vai ser repleta de suco Del Valle, porque o Del Valle deitou o São Paulo, deitou o Corinthians e deita e amassa o time do Flamengo, que cruzou 50 bolas. Não merecia o título, quem merecia o título foi o Del Valle. Agora vou tomar um suco incrivelmente maravilhoso", provocou.

Neto aproveitou para elogiar o trabalho do treinador Martín Anselmi. Sob o comando do técnico, o Del Valle venceu dois títulos importantes. Em meio ao comentário, ele ainda comparou o desempenho do treinador argentino com as conquistas de um brasileiro.

"Independiente Del Valle fez história, o Martín, que é o treinador, campeão da Sul-Americana, venceu o São Paulo por 2 a 0 e agora venceu a Recopa, dois títulos importantíssimos. O Fernando Diniz tem duas copas paulistas e vocês 'pagam pau' para ele", pontuou.

Com essa derrota, o Flamengo perdeu o terceiro campeonato neste início de ano sob o comando de Vítor Pereira, e volta seu foco no Campeonato Carioca. As duas próximas partidas serão clássicos no Maracanã. O primeiro vai ser contra o Vasco, no próximo domingo, às 18h10. E, na quarta-feira (8), o Fluminense será o adversário da vez.