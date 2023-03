Vanessa Bryant e Kobe Bryant - Reprodução Internet

Vanessa Bryant e Kobe BryantReprodução Internet

Publicado 01/03/2023 12:26

A viúva Kobe Bryant venceu o processo contra os bombeiros e responsáveis pelos primeiros atendimentos após o acidente de helicóptero que matou o ex-jogador e a sua filha Gianna, além de outras sete pessoas. Vanessa Bryant receberá uma indenização de 28,85 milhões de dólares (mais de 150 milhões de reais) do condado de Los Angeles.

As fotos foram tiradas e distribuídas por responsáveis pelos primeiros atendimentos, e enviadas para os membros do Departamento de Polícia do condado de Los Angeles. As imagens circularam nas redes sociais. Vanessa Bryant alegou na ação que as fotos são parte de seu sofrimento emocional e que elas podiam induzir a ataques de pânico.

"Eu vivo com medo de minhas filhas estarem nas redes sociais e elas aparecerem", disse Vanessa Bryant em entrevista ao jornal New York Times. Além de Gianna, que faleceu no acidente, Kobe e Vanessa tiveram outras três meninas: Natalia (19), Bianka Bella (6) e Capri (3).

Kobe Bryant faleceu em acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020, em Calabasas, na Califórnia. O ex-jogador viajava com a filha Gianna, na época com 13 anos, e outras sete pessoas, para um evento de basquete feminino. O piloto ficou desorientado com o nevoeiro que atingiu a região e caiu em uma região montanhosa.

Ex-ala-armador do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant aposentou em 2016 após 20 temporadas. Ele foi cinco vezes campeão da NBA, além de duas vezes o melhor das finais, uma vez o melhor da temporada regular e 19 vezes selecionado para o Jogo das Estrelas. Ele é o quarto maior pontuador da história da liga, atrás de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone.