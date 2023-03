Lelê disse que conversou muito com Fred e Fernando Diniz - Raphael Torres / Volta Redonda

Rio - Após largar a oportunidade de defender o Vasco e acertar com o Fluminense, o atacante Lelê explicou a motivação de sua escolha. Artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, o jogador recebeu sondagens, inclusive, de clubes de fora do Rio, mas optou pelo Tricolor das Laranjeiras para realizar um sonho de criança.

"Primeiro eu gostaria de agradecer aos clubes que demonstraram interesse no meu futebol, como Vasco, Inter e outros. Mas eu optei pelo Fluminense pelo sonho de poder disputar a Libertadores e continuar no Rio de Janeiro. Além das conversas que tive com o professor (Fernando) Diniz e com o Fred. Foi por tudo isso que tomei minha decisão. Agradeço a proposta do Vasco, mas optei por jogar a Libertadores. É um sonho de criança", contou Lelê em entrevista ao site 'ge'.

Além da Libertadores, outro fator decisivo na escolha de Lelê foi o contato próximo que teve com Fred, atual diretor de planejamento esportivo do Fluminense. O ídolo tricolor encontrou e conversou com o atacante algumas vezes, o que foi valorizado pelo artilheiro.

"Fred e Diniz conversaram muito comigo. Disseram que tinham interesse no meu futebol, que poderiam melhorar meu estilo de jogo. Eles me deixaram bem tranquilos para escolher o Fluminense, que ficariam muito felizes se eu me juntasse ao grupo. Claro que deixaram a meu critério, mas disseram que viram um potencial enorme e que gostariam de trabalhar comigo. Depois disso sentei com minha família, com meus empresários e optei pelo Flu", falou.

Lelê vai se apresentar ao Fluminense após o fim do Campeonato Carioca. O Tricolor vai pagar 500 mil pelo empréstimo do atacante até o fim do ano, com opção de compra fixada em R$ 4 milhões. O investimento do clube das Laranjeiras se deu pela boa campanha do jogador em 2023. Em dez jogos disputados na temporada, ele marcou dez gols, sendo nove partidas e nove gols pelo Estadual. O outro duelo com bola na rede foi pela Copa do Brasil.