Gabriel Pirani já pode estrear pelo Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 01/03/2023 18:35

Rio - O Fluminense regularizou nesta quarta-feira (1) o meia Gabriel Pirani. O jogador, de 20 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo de Registro de Atleta (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), além do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Já registrado, Gabriel Pirani está à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Bangu, neste sábado (4), às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Carioca. O meia foi anunciado nesta última terça (28) e já está treinando com o elenco tricolor.

Gabriel Pirani foi emprestado pelo Santos até dezembro, com opção de compra. O jogador, que vestirá a camisa 20 que pertencia a Yago Felipe, era uma das principais joias da base do clube paulista e viveu o seu melhor momento no profissional sob o comando de Fernando Diniz.

Em 2021, Fernando Diniz teve uma passagem pelo Santos. Naquela temporada, Gabriel Pirani fez 60 jogos, sendo 45 como titular, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Ele chega para disputar vaga com nomes como Lima, Giovanni Manson e Arthur como reserva imediato de Paulo Henrique Ganso.

Gabriel Pirani foi o nono reforço anunciado pelo Fluminense em 2023. Além dele, o clube já contratou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Marcelo, Jorge e Guga, os meias Lima e Giovanni, e o atacante Keno.