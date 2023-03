Marcelo está de volta ao Fluminense após 17 temporadas na Europa - Reprodução/Flu TV

Publicado 01/03/2023 16:03

Rio - Torcedores do Fluminense invadiram o Instagram do colombiano James Rodríguez para pedir um acordo com o Tricolor. O clube acabou de fechar com Marcelo, ex-parceiro do colombiano no Real Madrid e no Olympiacos, da Grécia.

Em uma foto do astro colombiano na rede social, é possível ver apenas comentários de tricolores. Recentemente, Marcelo comentou em publicação do ex-colega de clube chamando-o de "The Best" (o melhor).

James Rodrígues limitou comentários de publicação após invasão de tricolores Foto: Reprodução James Rodriguez jogou no Real Madrid entre 2014 e 2017. Nesse período, Marcelo já era tido como um dos maiores ídolos da história do clube espanhol. O lateral brasileiro defendeu a equipe por 16 anos e venceu tudo que era possível ser disputado. Entre os principais títulos, cinco Ligas dos Campeões e quatro Mundiais de Clubes.