Partida entre as equipes de Flamengo x Independiente Del Valle . Jogo válido pela final da Recopa Sul-Americana , realizada no estadio do Maracanã nesta terça-feira(28). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Partida entre as equipes de Flamengo x Independiente Del Valle . Jogo válido pela final da Recopa Sul-Americana , realizada no estadio do Maracanã nesta terça-feira(28). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O DiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2023 13:35

Rio - O vice-campeonato do Flamengo na Recopa, para o Independiente Del Valle, na noite da última terça-feira (28), criou uma estatística curiosa para os clubes do Rio. Com mais uma conquista, os times equatorianos passam a ter mais títulos internacionais do que os cariocas dentro do Maracanã.

O título do Del Valle foi o terceiro conquistado por um time equatoriano no estádio. Antes disso, a LDU se tornou carrasca do Fluminense ao vencer a Libertadores, em 2008, e a Sul-Americana, em 2009, calando milhares de tricolores no local.

Do outro lado, os times cariocas colecionam apenas dois títulos no Maracanã: a Copa Conmebol de 1993, vencida pelo Botafogo, e a Recopa de 2020, que teve o Flamengo campeão. Curiosamente, a decisão daquele ano também foi contra o Del Valle.