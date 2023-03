Representantes dos clubes integrantes da Liga Forte Futebol viram avanço para reativar diálogo com a Libra - Divulgação

Representantes dos clubes integrantes da Liga Forte Futebol viram avanço para reativar diálogo com a LibraDivulgação

Publicado 01/03/2023 12:44

Após a aprovação de novo cálculo de divisão de receitas para o Brasileirão, em assembleia da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), a Liga Forte Futebol do Brasil (LFF) se posicionou nesta quarta-feira (1) para reativar o diálogo entre os dois blocos. Entretanto, o grupo formado por clubes como Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR e Internacional reafirmou posições que seguem divergentes.

No texto, a Liga Forte celebrou a aprovação do novo cálculo de divisão de receita pela Libra, que aceitou a diferença máxima entre o primeiro colocado e o último de no máximo 3, 9 vezes inicialmente para, depois, chegar a 3,4 vezes. Esse número vai ao encontro dos 3,5 desejados pelo outro grupo.



Entretanto, há outros pontos que a Liga Forte não abre mão e que podem atrasar um acordo entre os dois lados. Na nota, afirma que não aceitará a divisão de 15% da receita apenas para a Série B, como aprovado pelo outro grupo. A proposta que não abre mão é de 20% para clubes da B e da C.



Outra questão que gerará confronto é sobre a exigência de maioria para aprovação de questões. A Libra, que tem como integrantes Flamengo, Vasco, Botafogo, os quatro grandes de São Paulo entre outros, discute acabar com a exigência de unanimidade para 85% dos votantes. Entretanto, o outro lado quer que sejam 2/3 do quórum.