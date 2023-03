Benzema brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Elche - AFP

Publicado 01/03/2023 13:48

Campeão da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes entre 2022 e 2023, o Real Madrid foi 'esquecido' na cerimônia do The Best Fifa, na última segunda-feira (27), em Paris, na França. Campeã da Copa do Mundo de 2022, a Argentina foi o destaque do evento, com as premiações de melhor goleiro e técnico, além do principal prêmio que foi entregue para Lionel Messi.

Ciente do resultado da premiação, o Real Madrid 'boicotou' o evento e não enviou nenhum jogador. Finalista na disputa pelo The Best, Karim Benzema foi o único que não compareceu. O goleiro Thibaut Courtois, que perdeu o prêmio para o argentino Emiliano Martínez, também não foi, assim como Vinícius Júnior que sequer entrou na seleção do ano na votação da entidade. O brasileiro ficou apenas entre os 14 melhores.

Nas redes sociais, Benzema compartilhou uma publicação relembrando os seus feitos durante o período da votação, entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. O francês marcou 63 gols, deu 21 assistências, foi campeão espanhol, da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, da Liga das Nações, da Supercopa da Espanha e da Europa, além dos prêmios individuais como artilharias, a Bola de Ouro e o prêmio da Uefa.

O Real Madrid volta a campo nesta quinta-feira (2), às 17h (de Brasília), contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida de volta será realizada no dia 5 de abril. No intervalo entre os duelos, os merengues terão cinco jogos do Campeonato Espanhol e a partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões contra o Liverpool (na ida venceu por 5 a 2).