Casemiro vive boa fase no Manchester United - Foto: AFP

Publicado 01/03/2023 14:46

Um dos maiores ídolos da história do Manchester United, Gary Neville voltou a criticar a contratação de Casemiro. Em debate sobre as próximas janelas de transferências dos Red Devils no programa "Overlap", o ex-jogador revelou que acredita em nova postura do clube.

"Eu acho que ele (Ten Hag, técnico do Manchester United) vai querer jovens, com fome, que ainda tem potencial de crescimento. Casemiro, obviamente, derrotou um pouco isso, mas você vê Antony e Lisandro Martínez, eles são jovens e com fome. Eu acho que esse é o tipo de jogador que ele vai querer no elenco", iniciou.

"Casemiro por 60 ou 70 milhões de euros? E 20 milhões de euros por ano (salário) por cinco anos é um investimento de 170 milhões de euros (R$ 944 milhões). É um investimento pesado. Não é uma contratação inteligente ou perspicaz quando você olha do ponto de vista geral. Nenhum de nós pensou nisso", completou.

O volante da seleção brasileira começou sua trajetória pelo Manchester United no banco de reservas, conquistou seu espaço e virou titular incontestável no time de Ten Hag. Em 34 partidas disputadas, Casemiro marcou cinco gols, sendo um na final da Copa da Liga Inglesa, e contribuiu com seis assistências.