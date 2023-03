Ângelo está na mira do Flamengo - Twitter Santos

Publicado 01/03/2023 16:02 | Atualizado 01/03/2023 16:12

O dia seguinte ao insucesso na Recopa Sul-Americana está sendo de muito trabalho para a diretoria do Flamengo. Membros da cúpula rubro-negra se reuniram com o representante que ajuda o clube carioca nas negociações com o Santos para tentar contratar o atacante Ângelo.

Depois de ter a primeira proposta (8 milhões de euros, cerca de R$ 44 milhões, por 80%) recusada, o Flamengo, nesta quarta-feira, na reunião com o intermediário responsável pelas conversas com o Santos, acenou com a possibilidade de pagar 13 milhões de euros, em torno de R$ 71 milhões, por 80% dos direitos de Ângelo, de forma parcelada.

Enquanto conversava com os dirigentes do Fla em um estabelecimento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o empresário conversava com o presidente do Peixe, Andrés Rueda, e apresentava os valores que o Rubro-Negro carioca está disposto a pagar.

Agora, o agente viajará para São Paulo para conversar com o mandatário do Santos para avançar nas tratativas e tentar fechar a operação. Se o Flamengo formalizar no papel o que foi conversado a chance de fechar negócio é grande.

O projeto para Ângelo que o Flamengo tem é atraente. Contrato longo, pelo menos até 2027, um salário bem maior do que recebe atualmente no Santos (o atacante tem um dos menores salários do atual elenco do Peixe).

O interesse do Flamengo em Ângelo vem desde janeiro, quando a "Coluna do Venê" revelou em primeira mão as tratativas em andamento. O Rubro-Negro sempre soube que seria uma negociação difícil, mas vai tentar até o limite para ter o jogador no Ninho do Urubu.

Embora tenha apenas 18 anos, Ângelo já possui 107 jogos pelo time profissional do Santos, nove assistências e três gols. Nesta temporada são dez partidas e nenhuma bola na rede ainda. Recentemente, ele esteve em baixa no Peixe e teve problema de relacionamento com torcida organizada do clube.