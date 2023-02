Vítor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/02/2023 19:47 | Atualizado 27/02/2023 20:08

O time do Flamengo para pegar o Del Valle nesta terça-feira, no Maracanã, pela Recopa, não deve ter mudança: Santos; Varela, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Gerson, recuperado de lesão no tornozelo, perdeu espaço para o chileno Vidal. Porém, a forma como os atletas vão se comportar em campo, deverá ter uma novidade. Pelo menos foi o que indicou Vitor Pereira nas atividades preparatórias.

Segundo apurou a reportagem, o volante Thiago Maia jogará ainda mais recuado, uma espécie de zagueiro pelo lado esquerdo, para proteger o lado de Ayrton Lucas, que tem características ofensivas. Em todas os treinos, o Vitor Pereira armou o time dessa forma e, portanto, deve manter para a partida contra o Del Valle.

Inclusive, no duelo do Flamengo com o Botafogo, embora não tenha sido o mesmo time em campo, Vitor Pereira gostou da função executada pelo zagueiro Cleiton, que entrou no time na vaga do lateral esquerdo, mas, em grande parte, foi zagueiro. O esquema foi aprovado por Vitor Pereira, que deve manter o mesmo estilo contra o Del Valle.

A ideia de Vitor Pereira é buscar o "equilíbrio defensivo" nas partidas. Vitor Pereira, nas coletivas, sempre deixa claro a insatisfação em levar muitos gols.

"Em termos ofensivos, essa equipe, se bem estimulada, eles têm capacidade para criar problemas para qualquer equipe. O meu desafio é fazer essa equipe defender bem em todos os momentos, quando perdermos a bola. Esse balanço defensivo exige uma agressividade quando perdemos a bola, ter gente na zona da bola para pressionar. Isso tem que ser algo automático para eles”, disse Vitor Pereira recentemente.

Como perdeu no jogo de ida por 1 a 0 no Equador, o Flamengo precisa vencer o Del Valle no Maracanã por mais de dois gols de diferença para ser campeão da Recopa Sul-Americana. A Conmebol dará uma premiação de 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 9,3 milhões, ao vencedor da competição.