Treino do Flamengo nesta quinta-feira (23).Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 24/02/2023 15:33

O técnico Vitor Pereira prepara mudança importante no time do Flamengo para pegar o Botafogo, neste sábado, em Brasília, às 18h, pelo Carioca. Com time reserva pensando no duelo com o Del Valle na terça, o técnico português vai jogar com três zagueiros no clássico com o Alvinegro.

Segundo apurou o jornalista Venê Casagrande, Cleiton entrará na vaga do lesionado Wesley e formará trinca defensiva com Rodrigo Caio e Pablo. No meio de campo, Matheus Gonçalves será titular. Nas atividades, Vitor Pereira, uma hora, tirou Igor Jesus e em outro momento sacou Matheus França.

Desta forma, o provável time do Flamengo é: Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton; Matheuzinho, Igor Jesus (Matheus França), Erick Pulgar, Matheus Gonçalves e Everton Cebolinha; Marinho e Mateusão.