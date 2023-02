Matheus Cunha tem conversas com o Flamengo para renovar o contrato - Marcelo Cortes/Flamengo

Matheus Cunha tem conversas com o Flamengo para renovar o contratoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/02/2023 20:36

Após o goleiro Matheus Cunha se destacar na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, no último sábado, os torcedores começaram a se preocupar porque o jovem, com contrato até dezembro, pode assinar pré-vínculo a partir de julho e sair de graça. Porém, a diretoria já se movimenta para aumentar o compromisso do arqueiro.

Segundo apurou a "Coluna do Venê", na figura do diretor executivo Bruno Spindel, o Flamengo iniciou as conversas com os representantes de Matheus Cunha, que são da empresa FJB Sports, para acertar a renovação. As duas partes "falam a mesma língua" e acreditam que, nos próximos dias, vão acertar a extensão do vínculo.

A diretoria e os empresários ainda debatem o tempo do novo contrato, mas já deixaram claro nas tratativas que a ideia é continuar a parceria, e Matheus Cunha continuar no Flamengo, mesmo com a chegada de Rossi no meio do ano.

Atualmente, Matheus Cunha é o reserva imediato do titular Santos, ganhando a vaga de Hugo Souza, que estava na frente em 2022, mas perdeu espaço.

Neste ano, Matheus Cunha disputou quatro partidas e foi bem todas as exibições, sobretudo na vitória contra o Botafogo. Nas redes sociais, os torcedores elogiaram bastante o goleiro de 21 anos.

Mesmo ainda em fevereiro, Matheus Cunha já disputou mais jogos que em toda a temporada 2022, quando só entrou em campo em duas oportunidades.